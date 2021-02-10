"BENİM TESTİM NEGATİF"

Kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Alişan, konuyla ilgili şunları söyledi:

Okan'ın testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. 5 gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle. Benim testim de negatif.