Demet Akalın'ın Metin Arolat isyanı: Duyar kasmayın

"SAYGI DUYUN"

Cenaze namazının kılınmasından saatler sonra sosyal medya hesabından konser tarihini yayımlayan Demet Akalın'ı bazı sosyal medya kullanıcıları, yas tutmamakla eleştirdi. Bunun üzerine Akalın, kendisini eleştirenlere yönelik bir mesaj yayımladı ve şu sözlerle adeta ateş püskürdü;

Biri yazmış 'Yas tut...' Adamın zaten vasiyeti; 'Hayat, devam etsin. Sakın yas tutmak yok.' Kendi anneciği bile gittiğinde sahneye çıktı. İnsanların acıları baş etme yöntemlerine, hayatlarına saygı duyun. Duymuyorsanız da duyar kasmayın. Gece gece hâlâ akıl fikir yok. Tövbe yarabbi.