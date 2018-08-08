Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, başarılı sanatçı Demet Akalın, önceki gün Bodrum Gümüşlük’te bulunan bir mekanda akşam yemeği yerken görüntülendi.

Gazeteciler, çıkışta oldukça keyifli görünen Akalın'a, Yeşim Salkım'ın "Demet Akalın şarkıcıdır, sanatçı değildir. Öyle pahalı kıyafet giymekle olmaz, ne eser bıraktılar" açıklamasını sordu. Yaşanan olay sonrası ilk kez görüntülenen Akalın, soruları duyunca kısa süreli moral bozukluğu yaşadı.







"ŞİŞTİM GÖZÜN AYDIN"

İlk önce "Kim?" diyerek soruları duymazlıktan gelen sanatçı, "Şiştim gözün aydın, şiştim helal olsun. Herkese cevap vermiyorum, ben kazandığımın yarısını kıyafetime harcıyorum. 'Neden?' diye sorarsanız, çünkü beni sevenler benim için geliyor, ben de özen göstermek zorundayım ve gösteriyorum" dedi.

Akalın, her zaman olduğu gibi pahalı kıyafeti ve ayakkabısı ile dikkat çekti. Kızı Hira ile mağazaları gezen Akalın, kızının isteği ile Okan Kurt'a tespih aldı. Hira Kurt'un, "Babalar günü olduğu için, babama hediye aldım" demesi kahkahalara neden oldu.

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