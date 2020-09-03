Demet Akalın: Zannedersin Hira'yı lord okuluna yazdırdım!

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman?

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Sosyal medya platformlarını aktif kullanan şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde 6 yaşındaki kızı Hira'nın eğitimi için, "Eylül ayında okullar açılmazsa, yandaki evi sınıf yapacağım. Özel bir hoca tutacağım, iki-üç arkadaşıyla orada okusun" demişti.

Akalın, daha sonra kızı için özel öğretmen tuttuğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

Şimdilik online eğitim var mecburen. Biz sitede oturanlar toplanıp öğretmen tutacaktık ama herkes taşındı. Ben de kendim sigortalı, maaşlı hoca tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim şu anda ama ilerleyen dakikalarda bilmiyorum ne olacak.

Yaptığı açıklama ile eleştiri oklarının hedefi olan 48 yaşındaki şarkıcı, kendisine tepki gösterenlere Twitter hesabından cevap verdi.

Demet Akalın, "Zannedersin çocuğu lord okuluna yazdırdım! Okul açılırsa okula gidecek, dert yapmayın. Burs verdiğim çocuklar adam oldu. Onu yazın! Daha faydalı bilgi" ifadelerini kullandı.