Demet Akbağ ameliyat oldu

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Aydınlıkevler' tiyatro oyunuyla 15 yıl sonra sahnelere dönen Demet Akbağ, "Yılmaz'ın çok uzun zaman önce yazdığı bir oyundu. Onun bilgisayarında başlayıp, başlayıp ara verdiği oyunlar vardır. Bu da o oyunlardan biriydi. 'Tamam bu oyunu oynayalım' dedik ama pandemi girdi araya. Çok istediğimiz bir kadro oluşsun istedik. Çok ince eleyip sık dokuduk. Çok tatlı gençlerle çalışıyoruz." demişti.

Tiyatronun yine yükselişte olduğunu dile getiren sanatçı, "Oyunlar kapalı gişe. Çok iyi genç oyuncular geliyor. Kadıköy yakası eski Pera gibi tiyatro cenneti. Artık eskisi gibi değil, tiyatrolar seyircinin ayağına geliyor. Bir gün Caddebostan Kültür Merkezi'nde, bir gün Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyun oynuyor. İstanbul içinde turneler oluyor artık. Böyle olunca da çok fazla tiyatro oldu. Bütün gösteri sanatları son iki yılda kan kaybetti ama seyirci açısından geri dönüş muhteşem oldu." ifadelerini kullanmıştı.

"Rolü kabul etmemdeki etken Ezel Akay'ın bir gün tiyatroya gelip hikayeyi baştan sona anlatmasıdır. Eğer senaryoyu okusaydım hiçbir şey anlamayabilirdim. O masalsı dünyayı o kadar güzel anlattı ki, hatta o sene 'Vizontele 2' de çekiliyordu. Yılmaz (Erdoğan) ile Necati'ye (Akpınar) dedim ki; O kadar sevdim ki ben bu filmde rol almak istiyorum."

"EN BÜYÜK HEYECANIMI 'VİZONTELE'DE YAŞADIM"

Akbağ, Fatih Altaylı'nın "En sevdiğin filmin hangisi?" sorusuna, "Hiç ayıramıyorum ama en büyük heyecanımı 'Vizontele'de yaşadım." şeklinde yanıt vermişti.

"SEYİRCİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Tiyatroya 15 yıl ara vermesinin nedenini anlatan Akbağ, "Aynı oyununu 4'er sene oynadık. 12 sene aralıksız turne yaptık. Çok yorulduk. Bir anda da hayatımıza sinema girince, Yılmaz da yazmayı durdurunca... Bu kez de ben oyun beğenmez oldum. 'Bizim içimizden insanlar oynadım, yabancı bir oyun oynamak istemiyorum.' dedim. Ben de anlamadım bu kadar uzun zaman geçtiğini. Hakikaten buradan seyircimden özür diliyorum. İtiraf ediyorum; Yılmaz adını da özür dileyeyim. İkimiz de tembellik ettik. Tiyatroyu çok ihmal ettik. Bu oyunla kendimizi affettireceğimize inanıyoruz." demişti.

"TELEVİZYON DİZİLERİNDE ROL ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Gelecek projelerinden de bahseden Akbağ, "Tabii ki bazı projeler geliyor ama uzun metrajlı televizyon dizisi yapmam diye düşünüyorum çünkü çok zor. İştahlandıran bir rol gelirse bilemem, büyük konuşmamak da lazım." diye sözlerini sürdürmüştü.