Demet Akbağ ameliyat oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Demet Akbağ ameliyat oldu - Magazin haberleri
ABONE OL

Demet Akbağ ameliyat oldu

Usta oyuncu Demet Akbağ, ameliyat masasına yattı. Akbağ, dizinden operasyon geçirdi

Demet Akbağ ameliyat oldu - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

'Aydınlıkevler' tiyatro oyunuyla izleyici karşısına çıkan Demet Akbağ, ameliyat oldu. Akbağ'ı dostu Emel Müftüoğlu yalnız bırakmadı. Hastane odasından Akbağ ile çektirdiği kareyi paylaşan şarkıcı, "Canımcım birazdan dizinden ameliyata girecek. Yarın da koşu yarışına katılacağız beraber..." notunu düştü.


"İNCE ELEYİP, SIK DOKUDUK"

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Aydınlıkevler' tiyatro oyunuyla 15 yıl sonra sahnelere dönen Demet Akbağ, geçtiğimiz aylarda Bloomberhg HT'de yayınlanan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olmuştu.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Aydınlıkevler' tiyatro oyunuyla 15 yıl sonra sahnelere dönen Demet Akbağ, "Yılmaz'ın çok uzun zaman önce yazdığı bir oyundu. Onun bilgisayarında başlayıp, başlayıp ara verdiği oyunlar vardır. Bu da o oyunlardan biriydi. 'Tamam bu oyunu oynayalım' dedik ama pandemi girdi araya. Çok istediğimiz bir kadro oluşsun istedik. Çok ince eleyip sık dokuduk. Çok tatlı gençlerle çalışıyoruz." demişti.

"TİYATRONUN DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU"

Tiyatronun yine yükselişte olduğunu dile getiren sanatçı, "Oyunlar kapalı gişe. Çok iyi genç oyuncular geliyor. Kadıköy yakası eski Pera gibi tiyatro cenneti. Artık eskisi gibi değil, tiyatrolar seyircinin ayağına geliyor. Bir gün Caddebostan Kültür Merkezi'nde, bir gün Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyun oynuyor. İstanbul içinde turneler oluyor artık. Böyle olunca da çok fazla tiyatro oldu. Bütün gösteri sanatları son iki yılda kan kaybetti ama seyirci açısından geri dönüş muhteşem oldu." ifadelerini kullanmıştı.

"EZEL, MASALSI HİKAYEYİ ÇOK GÜZEL ANLATTI"

'Neredesin Firuze?' filmi hakkında da konuşan Akbağ şunları söylemişti:

"Rolü kabul etmemdeki etken Ezel Akay'ın bir gün tiyatroya gelip hikayeyi baştan sona anlatmasıdır. Eğer senaryoyu okusaydım hiçbir şey anlamayabilirdim. O masalsı dünyayı o kadar güzel anlattı ki, hatta o sene 'Vizontele 2' de çekiliyordu. Yılmaz (Erdoğan) ile Necati'ye (Akpınar) dedim ki; O kadar sevdim ki ben bu filmde rol almak istiyorum."

"EN BÜYÜK HEYECANIMI 'VİZONTELE'DE YAŞADIM"

Akbağ, Fatih Altaylı'nın "En sevdiğin filmin hangisi?" sorusuna, "Hiç ayıramıyorum ama en büyük heyecanımı 'Vizontele'de yaşadım." şeklinde yanıt vermişti.

"SEYİRCİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Tiyatroya 15 yıl ara vermesinin nedenini anlatan Akbağ, "Aynı oyununu 4'er sene oynadık. 12 sene aralıksız turne yaptık. Çok yorulduk. Bir anda da hayatımıza sinema girince, Yılmaz da yazmayı durdurunca... Bu kez de ben oyun beğenmez oldum. 'Bizim içimizden insanlar oynadım, yabancı bir oyun oynamak istemiyorum.' dedim. Ben de anlamadım bu kadar uzun zaman geçtiğini. Hakikaten buradan seyircimden özür diliyorum. İtiraf ediyorum; Yılmaz adını da özür dileyeyim. İkimiz de tembellik ettik. Tiyatroyu çok ihmal ettik. Bu oyunla kendimizi affettireceğimize inanıyoruz." demişti.

"TELEVİZYON DİZİLERİNDE ROL ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Gelecek projelerinden de bahseden Akbağ, "Tabii ki bazı projeler geliyor ama uzun metrajlı televizyon dizisi yapmam diye düşünüyorum çünkü çok zor. İştahlandıran bir rol gelirse bilemem, büyük konuşmamak da lazım." diye sözlerini sürdürmüştü.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fotoroman yıldızı Ali Yakar, seyyar satıcı oldu - Magazin haberleri
MAGAZİN Fotoroman yıldızı seyyar satıcı oldu
Bir dönemin çocuk yıldızıydı, son halini tanıyabilene aşk olsun! Çocuklar Duymasın'ın Merve'si adeta bambaşka birine dönüştü!
MAGAZİN Son halini tanıyabilene aşk olsun!
Ece Dizdar 'Sipahi'de
MAGAZİN Ece Dizdar 'Sipahi'de
Ayça Ayşin Turan'dan hayran bırakan paylaşım! Ünlü oyuncunun iddialı pozları beğeni yağmuruna tutuldu!
MAGAZİN Ayça Ayşin Turan'dan hayran bırakan paylaşım!
Pınar Deniz'den Kaan Yıldırım'a: Beraber nice yaşlarımız olsun - Magazin haberleri
MAGAZİN "Beraber nice yaşlarımız olsun"
2022'de kimler kimlerle aşk yaşadı?
MAGAZİN 2022'nin sürpriz aşkları
Simge Sağın sahnede öyle bir kıyafet giydi ki! Ünlü şarkıcıyı görenler hayran kaldı
MAGAZİN Simge Sağın sahnede öyle bir kıyafet giydi ki!
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i bir değişti pir değişti! Anne olan Yağmur Ün son haliyle beğeni topladı!
MAGAZİN Alemin Kıralı'nın Ahsen'i bir değişti pir değişti!
Yalı Çapkını'nın Ferit'inin eski sevgilisi bakın kim çıktı! Mert Ramazan Demir'in eski aşkı da meğer çok ünlüymüş!
MAGAZİN Mert Ramazan Demir'in eski aşkı çok ünlüymüş!
Berrak Tüzünataç'tan iddialı pozlar! Ünlü oyuncunun Instagram paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti!
MAGAZİN Berrak Tüzünataç'tan iddialı pozlar!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.