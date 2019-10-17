Tiyatro sahnelerinin ve sinema filmlerinin usta oyuncularından Demet Akbağ, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bir kadın arkadaşı ile alışveriş turuna çıkan Akbağ, bir mağazadan çıktıktan sonra aracını beklerken görüntülendi.

Bir anda karşısında basın mensuplarını gören başarılı oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteklerini, "Sizi kıramıyorum" diyerek geri çevirmedi.

"Kesin dergi kapağı gibi güzel çıkmıştır" diyerek muhabirler ile şakalaşan Akbağ, aracının gelmesi ile muhabirlere "Kolay gelsin" diyerek alışveriş merkezinden ayrıldı.