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Demet Evgar'ın bebeği göründü

Oyuncu Gülcan Arslan, yakın dostu Demet Evgar'ın nikahından özel anları paylaştı. Arslan'ın yayınladığı görüntülerde, 3.5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın karnının belirginleştiği görüldü

  • 01
    Demet Evgar'ın bebeği göründü - Güncel Magazin Haberleri

    Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürdüler. Çiftin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.
  • 02
    Demet Evgar'ın bebeği göründü - Güncel Magazin Haberleri

    Evgar’ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikah şahitliğini de çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.
  • 03
    Demet Evgar'ın bebeği göründü - Güncel Magazin Haberleri

    DÜĞÜN YAZA

    Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından; Evgar-Babataş çiftinin düğünü dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşecek.
  • 04
    Demet Evgar'ın bebeği göründü - Güncel Magazin Haberleri

    BEBEK GELİYOR

    Öte yandan Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi’nin ilk 'İyi Niyet Elçisi' seçilen Demet Evgar, geçtiğimiz haftalarda bebek beklediği iddialarıyla gündeme gelmişti. 3.5 aylık hamile olduğu öne sürülen Evgar, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
  • 05
    Demet Evgar'ın bebeği göründü - Güncel Magazin Haberleri

    Nikahtan özel anları ise Evgar'ın yakın dostu Gülcan Arslan paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaştığı bir videoda Evgar'ın karnının bir hayli büyüdüğü görüldü.

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