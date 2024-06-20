Demet Şener'den güneş uyarısı

Herkes Mersin'e Demet Şener tersine...

Mankenliğin emekli olmayan hali Demet Şener, oğlu Ömer Kutluay ve kızı İrem Kutluay ile birlikte tatile çıktı. 3 günlük tatiline rağmen Şener'in hiç bronzlaşmaması şaşırttı.

Demet Şener, neden bronzlaşmadığıyla ilgili bir açıklama yaparak güneş uyarısında bulundu; "3 günlük tatilden bembeyaz dönen o kişi... Cildinizin yaşlanmasını istemiyorsanız kendinizi güneşten koruyun. Not: D vitamini için günde 15 - 20 dakika..