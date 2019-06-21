Demet Şener, 2015 yılında evlendiği İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanmıştı. Eski manken, geçtiğimiz aylarda iş insanı Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şener, ikinci kez nikah masasına oturdu.
Ortaköy'deki bir otelde gerçekleşen törende Şener ve Küpeli birbirlerine 'evet' dedi.
Şener, "Gelinlik giyeceğim. Evlilik sözleşmesi yapmadık, aşkla evleniyoruz. Hamile değilim, yeniden anne olup olmayacağım sürpriz olsun" açıklamasında bulunmuştu.
Çift, iş yoğunluğu nedeniyle balayına hemen çıkmayacak.
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