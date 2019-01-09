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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Demet Şener, "Sıcak çorba bacağıma döküldü. İkinci derece yanıktı. İnşallah izi kalmaz. Yanımda oğlum da vardı, Allah’tan ona bir şey olmadı. Kolum çarptı" dedi.