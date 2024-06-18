Demet Şener, mankenin emekli olmayan hali
Demet Şener, aktif mankenliği bırakalı çok oldu ama kendine iyi bakarak koruduğu fiziğiyle "Demet Şener, mankenin emekli olmayan hali" dedirtiyor
Demet Şener, 1995'te Türkiye güzel seçildiğinde 18 yaşındaydı.
Yarışmadan sonra mankenlik yapmaya başlayan Demet Şener, podyumların en çok kazanan isimlerin başında geliyordu.
OYUNCULUK DA YAPTI
TV dizisi ve sinema filmlerinde de rol alan Demet Şener, 2005'te evlenip 2018'de boşandığı İbrahim Kutluay'dan, biri 17, diğeri 14 yaşında olan iki çocuk annesi.
47 yaşındaki Demet Şener, aktif mankenliği bırakalı çok oldu ama kendine iyi bakarak koruduğu fiziğiyle "Demet Şener, mankenin emekli olmayan hali" dedirtiyor.
İKİ ÇOCUK ANNESİ
Demet Şener, oğlu Ömer Kutluay ile kızı İrem Kutluay ile tatil için Antalya'ya gitti. Şener, görenleri kendine hayran bırakırken; "Her şey çok güzel. İrem ve Ömer ile hep hayal ettiğimiz tatil. Kendimizi daha iyi hissedemezdik" dedi.