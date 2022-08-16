ZOR ZAMANLARDA GENİŞ AİLE BİR ARADA



Willis'e 'afazi' teşhisi konulduğunu da Demi Moore ile Emma Heming, kızlarının da adı geçen bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Willis'in bu zor zamanlarında bütün bir aile onun yanında olup destek vermeyi sürdürüyor.