Demi Moore ile Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis evleniyor
Demi Moore ve Bruce Willis'in mart ayında otizmli olduğunu açıklayan en küçük kızları Tallulah Willis, nişanlandığını duyurdu
Demi Moore ile Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis evlenmeye hazırlanıyor.
Tallulah Willis, müzisyen Justin Acee ile nişanlandı. 30 yaşındaki Tallulah, parmağındaki yüzüğünü göstererek nişan haberini verdi.
Ablası Rumer Willis (36), kardeşinin sosyal medyadan yaptığı nişan paylaşımına kayıtsız kalmadı ve "Büyüdüğüne şahit olduğum ve izlediğim en güzel aşk. İkinizi de çok seviyorum. Justin sana erkek kardeşim diyebildiğim için çok şanslıyım. Lula bebeğim, hediyem, kraliçem, kalbimdeki hissi izah edemem. İkinize de bayılıyorum" diye mesaj yazdı.
Tallulah Willis, mart ayında kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıklamıştı.
Instagram'dan açıklama yapan Willis; "Sanırım teşhisim hakkında ilk kez açıkça konuşuyorum. Geçtiğimiz yaz öğrendim ve hayatımı tamamen değiştirdi" demişti.
Tallulah Willis, en son 33 yaşındaki ablası Scout ile birlikte, hastalığı nedeniyle gözlerden uzak bir hayat yaşayan ünlü aksiyon yıldızı olan babası Bruce Willis'e yaptıkları Şükran Günü ziyaretinden fotoğraf paylaşmıştı.
Kız kardeşler, afazi (söz yitimi) hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından demans (bunama) teşhisi konulan Bruce Willis'e "Dünyanın en iyi babası" yazan bir plaket hediye etmişti.
TOPLAM 5 KIZI VAR
Bruce Willis ile 61 yaşındaki eski eşi Demi Moore'un 2000'de biten 13 yıllık evliliğinden üç kızı var.
Bruce Willis, 2009'da şu anda 46 yaşında olan Emma Heming ile evlendi ve bu birliktelikten Mabel Ray (12) ve Evelyn (10) adında iki kızı daha oldu.