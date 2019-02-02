Demi Tsaganou Survivor yarışmacısı sosyal medyanın gündeminde. Genç güzel yarışmacı merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki Demi Tsaganou kimdir, kaç yaşındadır? Demi Tsaganou'nun mesleği nedir?

DEMİ TSAGANOU KİMDİR?

Demi Tsaganou 27 yaşında ve Lamia’dan geliyor. Fizik tedavi bölümünden mezun fakat futbol maçlarında hakemlik yapıyor. Güçlü karakteri ve hırsı adada kalmasında yardımcı olacak.