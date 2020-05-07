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Demir Demirkan, "Deli Hayaller" isimli yepyeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmanın heyecanını yaşıyor. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına karşı tüm insanlığa umut aşılayan Demir Demirkan'ın bu özel projesinin sözü ve müziği kendisine ait.

Küresel çapta yaşanan belirsizliklere karşı insan doğasının yine kendi içinde bulacağı gücü müziği ile dinleyiciye aktaran Demir Demirkan, hayranlarının evden çektiği görüntüler eşliğinde şarkısını kliplendirdi.

Deli Hayaller'i koronavirüs salgını esnasında yazan Demirkan, krizden en az zararla çıkabilmek için umut ve hayallere hep birlikte sarılmak gerektiğinin altını çiziyor.

Demir Demirkan, Deli Hayaller isimli projesi hakkında şunları söyledi:

Hepimizin 'Deli' diye nitelendirebileceği hayalleri var. Bu hayaller kendimizden daha büyük ve gerçekleştirilemez gibi gözükse de işin gerçeği, o hayalleri kurabiliyorsak gerçekleştirebiliriz de! Single'ın kapak tasarımında da betimlendiği gibi, küçücük kayığında herhangi bir kişi yıldızlı bir gecede umuduna güvenip koca bir okyanusa açılabilir. Bu dünyayı bu inanç ve cesaretle kurduk ve aynı umutlarla yaşatmaya devam edeceğiz.

Demir Demirkan'ın yeni teklisi Deli Hayaller, 8 Mayıs tarihinde sadece Fizy'de, 11 Mayıs'ta da tüm dijital platformlarda yerini alacak.