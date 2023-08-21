Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı

Gaziantep'te hasta yakınları tarafından kemer ve demir sopalarla dövülen acil servis doktoru Esadullah Beğoğlu (36), "Bir anda hastane önünde 20 kişi saldırdı. Kemerlerle, demir sopalarla saldırdılar. Canımızı zor kurtardık. Kafamda 15 dikiş var. Omuz ve boynumda yara izleri var. Kolumu ısırdılar. Sırtımda ve kalçalarımda demir sopa ve kemer izleri var" dedi.

DHA'nın haberine göre olay, önceki gece kentteki özel bir hastanenin acil servisinde meydana geldi. Ekrem G., yüksek ateş şikayeti ile çocuğunu hastaneye getirdi.

Damar yolunun geç açıldığını iddia eden Ekrem G., acil serviste bağırıp, küfürler etmeye başladı. Bu sırada hastane güvenliği tarafından sakinleştirilen baba, yakınlarını çağırdı. Kalabalık grup, hastane bahçesinde acil servis doktoru Esadullah Beğoğlu, hastane gece müdürü Ahmet Sefa Sağlık ile güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus'u darp etti. Demir sopa ile başına vurulan Beğoğlu, ilk müdahale sonrası Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. REKLAM YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI Bir gün yoğun bakımda kalan Beğoğlu, hayati tehlikeyi atlatınca servise alındı. Saldırı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; hasta yakınlarının kalabalık bir grup ile hastane bahçesinde doktora saldırdığı anlar yer aldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Ekrem G. ile 1 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası Ekrem G. tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.