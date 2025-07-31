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        Haberler Yaşam Demirin 3 bin 500 yıllık serüvenini anlatan eserler Boğazköy Müzesi'nde

        Demirin 3 bin 500 yıllık serüvenini anlatan eserler Boğazköy Müzesi'nde

        Anadolu'da demirin yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüvenini konu alan Hapalki: Demir sergisi, Çorum'da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 09:40 Güncelleme: 31.07.2025 - 09:40
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        Demirin 3 bin 500 yıllık serüveni
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi: Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk Projesi kapsamında Hititlerin başkenti Hattuşa'da bulunan Boğazköy Müzesi'nde açılacak serginin hazırlıkları tamamlandı.

        Boğazköy Müzesi Müdürü Resul İbiş ve müze ekibinin uzun soluklu çalışmasıyla belirlenen, geçmişi yaklaşık 3 bin 500 yıl öncesine dayanan 83 demir eser, ziyarete sunulacak.

        İbiş, AA muhabirine, sergide demirin tarihsel gelişimi ve insanlığın gelişimine sağladığı katkıları anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

        Türkiye'nin arkeoloji açısından önemli merkezlerinden Çorum'da yapılan kazılarda elde edilen demir eserleri sergi aracılığıyla ziyaretçilerin ilgisine sunacaklarını belirten İbiş, şöyle devam etti:

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        "Sergide demirin tarih sahnesinde yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüveninin gözler önüne serilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle UNESCO Dünya Miras Alanları Listesi'nde yer alan Hattuşa Antik Kenti'nde yaklaşık 119 yıldır sürdürülen arkeolojik kazılardan gün yüzüne çıkarılan benzersiz eserler kendi hikayelerini, tarihin nefesini, sanatın dilini günümüze taşıyarak ilk kez izleyicileriyle bu sergide buluşmaktadır. Ayrıca, Boğazköy ve Alacahöyük müzelerinde depolarında korunan demir ve çelikten üretilmiş etnografik eserlerden de seçkiler yapılarak sergiye dahil edilmiştir."

        İbiş, sergideki 83 eserden 81'inin ilk kez sergileneceğine işaret ederek, "Bu parçalarda demirin cevher halinden son ürüne dönüşümünü belgeleyen işlenmiş aletler, silahlar, süs eşyaları, atölye örnekleri ve demir konulu çivi yazılı tabletler yer almaktadır. Sergide sadece nesnelere değil, bilgilendirici panolara ve görsellere de yer verildi. Demirin kökeni, oluşumu, tarihçesi, eski dillerde demir ve demirci, Hititler'de ve Hattiler'de demir, demirin mitolojideki yeri, savaş gücüne etkisi, sanat ve zanaatı, tarım ve teknolojik gelişmelerdeki katkısı, sosyal ve diplomatik hayat üzerindeki etkisi anlatılmaya çalışılmıştır" diye konuştu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Cumhuriyet'in 2. yüzyılında kültür ve sanatta daha ileriye" sloganıyla sergi projesi başlatıldığını dile getiren İbiş, Anadolu'nun derinliklerinden doğan 102 eşsiz eserin geçmişi geleceğe bağladığını vurguladı.

        İbiş, 1 Ağustos'ta açılacak serginin 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebileceğini kaydetti.

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        #Hapalki: Demir sergisi
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