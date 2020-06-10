Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

OYAK ile Demirören Holding arasında Güzel Enerji ve Milangaz’ın için geçen yılın sonundan başlayan görüşmeler kısa süre önce sonuçlandı. OYAK, 2015 yılından bu yana Demirören Holding bünyesindeki TOTAL ile MOil'i 450 milyon dolara satın aldı. Güzel Enerji’nin, hisselerinin tamamı OYAK Akaryakıt ve LPG Yatırım AŞ’ye geçti.

Demirören Grubu, Fransız TOTAL'in Türkiye operasyonlarını, 2015 yılında 325 milyon euroya satın almıştı. Total Oil Türkiye ve M Oil, yaklaşık 900 istasyon ile petrol sektöründe faaliyet gösteriyor. TOTAL’in, pazardaki payı yüzde 5-6 aralığında bulunuyor.