2026 DENEYAP sınav sonuçları açıklandı mı, DENEYAP E-Sınav sonucu ne zaman duyurulacak?
DENEYAP Türkiye 2026 öğrenci seçme sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşen DENEYAP E-Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Teknolojiye ilgi duyan ortaokul ve lise öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği sınav sonrası adaylar, "2026 DENEYAP sınav sonuçları açıklandı mı, DENEYAP E-Sınav sonucu ne zaman duyurulacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte DENEYAP Türkiye 2026 sınav sonuç sürecine ilişkin son gelişmeler…
Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürütülen DENEYAP Türkiye Projesi’nde 2026 yılı öğrenci seçme süreci yoğun katılımla devam etti. Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilen E-Sınav maratonuna bu yıl yaklaşık 182 bin 800 öğrenci başvurdu. 10 Nisan - 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavların ardından gözler DENEYAP sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2026 DENEYAP sınav sonuçları açıklandı mı, DENEYAP E-Sınav sonucu ne zaman duyurulacak? İşte detaylar...
DENEYAP SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DENEYAP E-Sınav sonuçları 15 - 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanacak. Sürece bağlı olarak takvimlerde değişiklik yapma hakkını DENEYAP Türkiye saklı tutmaktadır.
DENEYAP SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
DENEYAP Türkiye sınav sonuçları ve duyuruları www.deneyap.org resmi internet sitesi üzerinden erişime sunulacak.