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        Dengesini kaybedip falezlerden düştü

        Arkadaşlarıyla falezlerde oturan 18 yaşındaki Suzan, dengesini yitirip düştü, şans eseri hayati tehlike yaşamadan kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 22:46 Güncelleme: 02.05.2024 - 22:46
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        Dengesini kaybedip falezlerden düştü
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        Antalya'da arkadaşıyla beraber falezlerde oturan Suzan Naz T. (18), dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan genç kız, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki falezlerde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir arkadaşıyla Kuğulu Park içerisindeki falezlerin olduğu noktadan inip, burada oturan Suzan Naz T., iddiaya göre, bir anda denesini kaybederek 3 metreden kayalıkların olduğu yere düştü.

        İFTAİYE İLE AFAD EKİPLERİ KURTARDI

        Arkadaşının, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, deniz polisi, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, bölgenin kayalık olması nedeniyle Suzan Naz T.'ye ulaşamadı.

        İtfaiye ve AFAD ekipleri ise halat yardımıyla genç kızın bulunduğu yere ulaşıp, kayalıklardan güvenli noktaya çıkardı. Ekipler, genç kızı sedye ile merdivenlerden çıkarıp, ambulansa ulaştırdı. Ambulansa alınan ve hayati tehlikesi bulunmayan Suzan Naz T., hastaneye kaldırıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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