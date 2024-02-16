Dengin Ceyhan'dan Piyano’nun Kadınları
Dengin Ceyhan, klasik müziği kadın bestecilerinin yer aldığı "Piyano'nun Kadınları" projesi kapsamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel Mersin'den İzmir'e, Antakya'ya, Bodrum'a uzanan bir turneye çıkacak.
Dengin Ceyhan “Piyano’nun Kadınları” albümü klasik müziğin kadın bestecilerinin eserlerinden oluşan bir repertuarı müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Şubat ve Mart ayı konser takvimi belli olan Ceyhan, 16 Şubat Ankara Nhkm Ankara, 17 Şubat Mersin /Barbunya Sanat, 26 Şubat İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 1 Mart İstanbul Türkan Saylan Kültür Merkezi, 2 Mart Antakya / Fatma Satar Akademi 7 Mart Zai/ Bodrum 8 Mart İzmir Efes Selçuk, 10 Mart Ankara/Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.
Albumde, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Agathe Backer Grondahl, Melanie Chasselon, Lili Boulanger, Cecile Chaminade, Maria Szymanowska, Maria Theresia von Paradis, Mel Bonis, Louise Farrenc, Dora Pejacevic, Teresa Carreno, Elif Ebru Sakar gibi değerli isimlerin eserleri yer alıyor.