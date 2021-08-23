Deniz Akkaya cezaevine girdi!

'Bir Amerikalı olarak utanıyorum!'

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Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak kendisi ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında 3 ay tedbir kararı aldırmıştı. İddiaya göre, Akkaya, katıldığı programda Ciğerci hakkındaki açıklamalarına devam etti. Ciğerci’nin avukatı, Akkaya’nın tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Deniz Akkaya’nın zorlama hapsini kaldıracak nitelikte yeterli delil sunmadığı, hakkında verilen hapis kararının olayla uyumlu ve yasaya uygun olduğu ve tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle itirazını reddetti. Eski manken hakkında 3 gün zorlama hapis kararı verildi.

Deniz Akkaya, söylediklerinin yanlış olmadığını vurgulayarak, sadece tedbir kararı sürecinde konuşmaması gerekirken, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayın ve paylaşım yaptığı için bu cezayı aldığını ifade etti.

TESLİM OLDU

Yaşananların ardından Deniz Akkaya'nın avukatı Muhammed Fatih Taşçı yazılı açıklama yaptı:

"Müvekkil Deniz Akkaya hakkında 6284 Sayılı yasa kapsamında 3 günlük zorlama hapsi uygulanmasına karar verilmiştir. Hukuka aykırı olarak verilen işbu karar istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş olup karara karşı, yürürlükteki hukuka aykırılıklar nedenleriyle kanun yararına temyiz başvurusunda bulunulacaktır. Ancak yapılacak başvuru, kararın hukuki sonucunu ortadan kaldırmayacağından müvekkil Deniz Akkaya teslim olmuştur. Verilen karar bir disiplin hapsi olup, bir mahkûmiyet kararı değildir. Müvekkilin haklı mücadelesi hukuk çerçevesinde devam etmektedir."

NELER YAŞANDI?

Futbolcu Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini dile getirmiş, takipçilerinden dua istemişti. Deniz Akkaya, Selin Ciğerci’nin bu açıklamasını yorumculuk yaptığı programa taşıdı. Konu hakkındaki düşüncelerini dile getiren Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin eltisi olarak tanıttığı bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti.

Selin Ciğerci ile eşi Gökhan Çıra

"İKİ ELİM YAKANDADIR"

“Selin Ciğerci taşıyıcı anneyi evinde tutuyor” iddiaları üzerine canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci, ateş püskürdü. Deniz Akkaya’nın iddialarını yalanlayan Ciğerci, söz konusu kişinin taşıyıcı anne olmadığını, eltisi olduğunu, gerekli fotoğrafları göndereceğini söyledi. Henüz taşıcıyı anne olmadığını söyleyen Selin Ciğerci, sadece isteğini dile getirdiğini belirtti.

Selin Ciğerci'nin kendisini geçtiğimiz günlerde çocuğuyla ilgili vurduğunu söyleyen Akkaya ise "Bel altı vurarak beni karşına aldın iki elim yakandadır. Avukatlarım devreye giriyor" dedi.

"SEN KENDİNİ MÜGE ANLI MI ZANNEDİYORSUN?"

Deniz Akkaya’nın “Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor.” sözleri üzerine çileden çıkan Selin Ciğerci, “Sana ne! Sen kendini Müge Anlı mı? zannediyorsun" diyerek tepkisini dile getirdi.