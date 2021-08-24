2000'li yılların en popüler isimlerinden biri olan Deniz Akkaya, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Selin Ciğerci'nin açtığı dava sonucu bugün cezaevine giren Deniz Akkaya'nın hayatı ve tutuklanma nedeni araştırılıyor. İşte Deniz Akkaya olayı ve hakkında merak edilenler...

DENİZ AKKAYA KİMDİR?

Ünlü manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya, 3 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çerkez kökenli bir ailenin kızı olan Deniz Akkaya, 1,78 cm boyundadır.

Lise eğitimini Semiha Şakir Lisesi'nde tamamlayan Deniz Akkaya oyunculuk kariyerine 1996 yılında Nihat Doğan'ın "Maçoyum Ben" şarkısının klibinde oynayarak başladı. Deniz Akkaya'nın modellik kariyeri ise 1997 yılında Best Model of Turkey'de en iyi manken seçildikten sonra başladı.

2000'li yıllarda Televizyon ekranlarında yayınlanan çeşitli dizilerde rol alan Deniz Akkaya bir süre sonra mankenliği bıraktı. Denzi Akkaya'nın 2009 yılında anne oldu. Akkaya'nın kızının adı Ayşe Önbilgin'dir.

Deniz Akkaya, 23 Ağustos 2021 tarihinde Selin Ciğerci'nin başvurusu üzerine Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında mahkemenin verdiği tedbir kararını ihlal eden Akkaya, 23 Ağustos 2021'de üç gün süreyle cezaevine girdi.

DENİZ AKKAYA OLAYI NEDİR, NEDEN TUTUKLANDI?

Cinsiyet değiştirdikten sonra futbolcu Gökhan Çıra ile nikah masasına oturan Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini dile getirmiş, takipçilerinden dua istemişti. Deniz Akkaya, Selin Ciğerci’nin bu açıklamasını yorumculuk yaptığı programa taşıdı. Konu hakkındaki düşüncelerini dile getiren Akkaya, çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin eltisi olarak tanıttığı bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia etti.

“Selin Ciğerci taşıyıcı anneyi evinde tutuyor” iddiaları üzerine canlı yayına bağlanan Selin Ciğerci, ateş püskürdü. Deniz Akkaya’nın iddialarını yalanlayan Ciğerci, söz konusu kişinin taşıyıcı anne olmadığını, eltisi olduğunu, gerekli fotoğrafları göndereceğini söyledi. Henüz taşıcıyı anne olmadığını ifade eden Ciğerci, sadece isteğini dile getirdiğini belirtti.

Selin Ciğerci'nin kendisini geçtiğimiz günlerde çocuğuyla ilgili vurduğunu söyleyen Akkaya ise "Bel altı vurarak beni karşına aldın iki elim yakandadır. Avukatlarım devreye giriyor" dedi.

Deniz Akkaya’nın “Senin çocuğun olamaz bu şekilde. Kanunlar izin vermiyor.” sözleri üzerine çileden çıkan Selin Ciğerci, “Sana ne! Sen kendini Müge Anlı mı? zannediyorsun" diyerek tepkisini dile getirmişti. Akkaya hakkında tedbir kararı aldıran Ciğerci, eski mankenin açıklamalarına devam etmesi sonucu bir kez daha mahkeme başvurdu. Mahkeme Deniz Akkaya'nın üç gün hapis yatmasına hükmetti.