Deniz Arcak: Görücü usulü evlendim

"Görücü usulü evlendim" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Önceki gün gerçekleşen Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin (MÜYORBİR) 11. Olağan Genel Kurulu'na oy vermek için katılan şarkıcı Deniz Arcak, çıkışta dostları Eda Özülkü ve Ali Güven'le objektiflere yansıdı.

Muhabirlerle sohbet eden Arcak, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 2016 yılında Akgün Fırat ile nikah masasına oturan 53 yaşındaki şarkıcı, eşiyle görücü usulü evlendiğini söyledi.

"EVLENDİK, PİŞMAN DEĞİLİZ"

"Çok tatlı ve komik bir kocam var." diyen Deniz Arcak, sözlerine şöyle devam etti:

Ablamın sınıf arkadaşı, hatta görücü usulü sayılır. Ama kendim görüp karar verdim. Evlendik pişman da değiliz. Herkesin kendi alanı var öyle olunca işler yürüyor. Millet birbirinin kafasına yumurta gibi akmadığı zaman iyi. Yani hayatımdan memnunum. Bana 'müziği bıraktı' diyorlar ama ömrümde hiç bu kadar şarkı yapmamıştım.

"PAZAR MÜZİĞİNE TAHAMMÜL EDEMİYORUM!"

"Piyasanın içinde olmak için yanıp, tutuşan biri değildim!" diyen Arcak, ardından sözlerine şöyle devam etti.

Hayatta nereye evrildiysem oraya yöneldim. Hala yapıyorum müziği bırakmadım, beni dinleyebilirler. Yeni şarkılar yapıyorum. Kendi istediğim gibi sahneye de çıkıyorum. Piyasayı bıraktım sadece. Herkesin bildiği çok ortada olma halini bıraktım. Pazarda duyulan müzik belki daha kolay algılanır ama bazılarına tahammül edemiyorum. Öyle de bir iş yapmak istemiyorum. Niye yapayım ki beğenmediğim işi ayıp olur.

1,5 YIL AŞK YAŞADILAR

Öte yandan Arcak, 1,5 yıldır birlikte olduğu Akgün Fırat'la İzmir'in Dikili İlçesi'nde bulunan yazlık evinde nikah masasına oturmuştu.

Çiftin fotoğrafını, törenine katılan senarist Ece Yörenç sosyal medyada paylaşmıştı.

Evliliği hakkında konuşan Deniz Arcak, "1,5 ay önce babamı bu yazlık evimizde kaybettik. Babamın da mutlu günümde benimle olmasını istedim, o yüzden buradaki evimizde evlendim." demişti.