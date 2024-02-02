Deniz Arcak'tan deprem şarkısı

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremlerin birinci yıl dönümü için Deniz Arcak, kaybettiğimiz on binlerce kişinin anısına, 'Sesimi Duyan Var mı?' adlı bir şarkı hazırladı. 'Eyvallah', 'Zehir Ettin', 'Vurur', 'Eller Ağlatır' gibi şarkılarıyla 1990 ve 2000'lere damga vuran Deniz Arcak, ağıt formundaki duygusal şarkı 'Sesimi Duyan Var mı?'dan elde edeceği tüm geliri depremzedelerin ihtiyaçları için bağışlayacak.

Bir depremzedenin çaresizliği can yakıcı sözlerle ifade edildiği 'Sesimi Duyan Var mı?'nın bestesini Deniz Arcak yaptı. Arcak, şarkının sözleri ise öğrencileri; Arzu Taşçıoğlu, İnci Coşkun ve Beril Alakoç ile birlikte yazdı.

Deniz Arcak, aranjesini usta müzisyen Akın Eldes’in yaptığı 'Sesimi Duyan Var mı?' hakkında “Deprem, hepimizi olduğu gibi beni de çok etkiledi. O dönem herkes elinden gelen yardımları yaparak yaraları sarmaya çalıştı. Ancak zaman geçtikçe bu yardımların yoğunluğu hep azalır. O yüzden biz de hazır bu felaketin birinci yıl dönümü yaklaşıyorken hem duygularımızı ifade etmek hem de yardımların tekrar artmasına vesile olmak istedik. Umarım birilerine faydamız dokunur” dedi.

'Sesimi Duyan Var mı?' ya Eyüp Boz yönetmenliğinde bir de klip çekildi.