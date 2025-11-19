Habertürk
        Haberler Magazin Deniz Erdoğan, acil operasyona alındı - Magazin haberleri

        Deniz Erdoğan, acil operasyona alındı

        Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi oyuncu Deniz Erdoğan, kalbindeki yüzde 90 tıkanıklık nedeniyle acil stent operasyonu geçirdi; eşi Elif Erol Erdoğan, durumunun şu an iyi olduğunu açıkladı; "Hayati damarın yüzde 90 tıkalı olduğu ortaya çıktı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 19:01 Güncelleme: 19.11.2025 - 19:01
        Acil operasyona alındı
        Ünlü oyuncu Deniz Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle acil operasyona alındı. Ani göğüs ağrıları ve halsizlik şikâyetleri üzerine hastaneye başvuran Erdoğan’ın, kalbindeki en hayati damarın yüzde 90 oranında tıkalı olduğu tespit edildi. Ünlü ismin eşi, oyuncu ve dansçı Elif Erol Erdoğan, gelişmeyi Instagram hesabından duygusal bir paylaşımla duyurdu.

        Deniz Erdoğan, hastane odasından paylaştığı fotoğrafa, "Artık benim de bir stentim var, aman dikkat sağlığa" notunu düştü.

        Elif Erol Erdoğan, son 48 saattir yoğun bakım ve ameliyathane arasında geçen zorlu süreci şöyle anlattı; "Arayan, soran, merak eden, hastaneye gelen herkese binlerce teşekkür ederiz. 48 saattir uykusuz ve sürekli yoğun bakım–ameliyathane arasında bekleyen biri olarak artık ne telefonlara bakacak hâlim ne de bir şey anlatacak gücüm kaldı.

        Eşim Deniz’in önceki kalp krizinden sonra ara ara devam eden göğüs ağrıları ve halsizlik şikâyeti üzerine hastaneye gittik. Profesörümüz Hacı Murat Güneş’in yaptığı kontrol anjiyosunda, kalbindeki en büyük ve en hayati damarın yüzde 90 tıkalı olduğu ortaya çıktı. Hemen acil operasyona alındı.

        İlk balon yönteminde damar açılmadı, ikinci denemede güçlükle açıldı ve ardından üçüncü işlemde stent takıldı. Çok şükür, bin şükür… Bu damar bu haldeyken normal dolaşması bile büyük bir mucizeymiş. Eğer kriz yaşansaydı, şansı neredeyse yokmuş. Sonucunu düşünmek bile istemiyoruz. Şu an gayet iyi. Kamuran abinizin de herkese çok selamı var…"

        Fotoğraflar: Instagram

        #Deniz Erdoğan
        #Elif Erol Erdoğan
