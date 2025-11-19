Deniz Erdoğan, acil operasyona alındı

Ünlü oyuncu Deniz Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle acil operasyona alındı. Ani göğüs ağrıları ve halsizlik şikâyetleri üzerine hastaneye başvuran Erdoğan’ın, kalbindeki en hayati damarın yüzde 90 oranında tıkalı olduğu tespit edildi. Ünlü ismin eşi, oyuncu ve dansçı Elif Erol Erdoğan, gelişmeyi Instagram hesabından duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Deniz Erdoğan, hastane odasından paylaştığı fotoğrafa, "Artık benim de bir stentim var, aman dikkat sağlığa" notunu düştü.

Elif Erol Erdoğan, son 48 saattir yoğun bakım ve ameliyathane arasında geçen zorlu süreci şöyle anlattı; "Arayan, soran, merak eden, hastaneye gelen herkese binlerce teşekkür ederiz. 48 saattir uykusuz ve sürekli yoğun bakım–ameliyathane arasında bekleyen biri olarak artık ne telefonlara bakacak hâlim ne de bir şey anlatacak gücüm kaldı.

Eşim Deniz’in önceki kalp krizinden sonra ara ara devam eden göğüs ağrıları ve halsizlik şikâyeti üzerine hastaneye gittik. Profesörümüz Hacı Murat Güneş’in yaptığı kontrol anjiyosunda, kalbindeki en büyük ve en hayati damarın yüzde 90 tıkalı olduğu ortaya çıktı. Hemen acil operasyona alındı.