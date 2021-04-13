"BİZİM DÖNEMİMİZDE HER ŞEY FARKLIYDI"

Murathanoğlu, mankenlik günleriyle ilgili, "Bizim dönemimizde her şey bugünkünden çok farklıydı. En önemlisi para kazanmanın çok zor olduğu ama paraya değil, güzel duygulara önem verildiği bir dönemdi. Hatırladığım güzellikler o kadar fazla ki bir tanesini anlatmakla diğerlerine haksızlık etmek istemem" şeklinde konuşmuştu.