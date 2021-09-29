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Deniz kaplumbağaları 5 sahilde 'ahşap bariyerler' ile korunacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanları ve Sınırlarının Belirlenmesi Projesi", Fethiye-Göcek, Köyceğiz-Dalyan, Belek, Patara ile Göksu Deltası Özel Çevre Koruma bölgelerinde yürütülecek

Deniz kaplumbağaları 5 sahilde 'ahşap bariyerler' ile korunacak
AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Fethiye-Göcek, Köyceğiz-Dalyan, Belek, Patara ile Göksu Deltası Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgelerindeki deniz kaplumbağaları yuvalama alanlarının korunması için denizden sahile kadar 40-50 metrelik alanda ahşap bariyerler oluşturulup, bölgeye insanların girmesine izin verilmeyecek.

AA'nın haberine göre Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluğu altında bulunan 5 ÖÇK bölgesinde Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanları ve Sınırlarının Belirlenmesi Projesi başlatıldı.

Genel Müdürlükçe yürütülecek proje kapsamında, bu bölgelerdeki kumsallarda yuvalama yapan iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta) ve yeşil deniz kaplumbağalarının (Chelonia mydas) koruma seviyesinin artırılması hedefleniyor.

Deniz kaplumbağası yuvalama alanları olan ÖÇK'lerdeki turizm baskısını ve insanların deniz kaplumbağaları üzerindeki zararını azaltmak amacıyla denizden kıyıya doğru ilk 40-50 metrelik alanlarda ahşap bariyerler oluşturulacak.

Ahşap bariyerler kurulması için Özel Çevre Koruma Bölgesi kumsallarına toplam 1650 kazık çakılacak.

Kumsallardaki oteller, işletmelerin misafirleri ve günübirlik ziyaretçilerin, ahşap bariyerlerin olduğu bölgelere girmesi, alana şemsiye, şezlong kurulması ve kum eleme işleminin yapılması engellenerek, bu alanlar deniz kaplumbağalarına ayrılacak.

Kumsaldaki alanlara araç girişleri, ziyaretçilere yönelik bilgilendirici tabelalarla da engellenecek.

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