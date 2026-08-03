Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Moto 2 Deniz Öncü: Dünya şampiyonu ünvanını almak istiyorum

        Deniz Öncü: Dünya şampiyonu ünvanını almak istiyorum

        Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Deniz Öncü, verilen yaz arasının ardından sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Sakarya'daki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde sürdürüyor. Mental olarak kendisini geliştirdiğini söyleyen genç sporcu, en büyük hedefinin dilediği kategoride dünya şampiyonluğu ünvanını kazanmak olduğunu ifade etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 15:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Dünya şampiyonu ünvanını almak istiyorum"

        Moto2 kategorisinde sergilediği performansla dikkat çeken milli motosikletçi Deniz Öncü, verilen arada çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Akyazı'daki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde antrenmanlarını sürdüren Öncü, sezonun ilk yarısını, mental gelişimini ve kariyer hedeflerini paylaştı.

        "HIZLI ŞEKİLDE TOPARLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Verilen arayı değerlendiren ve antrenman temposu hakkında konuşan Deniz Öncü, "İyi gidiyor şuan bütün antrenmanlar. Gayet hızlı gidiyoruz. 1 haftamız kaldı, kendimizi olabildiğince hızlı şekilde toparlamaya çalışıyoruz. Mental olarak kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Şu anda; 'kaybedecek bir şeyim yok' bakış açısı ile biraz daha limitlere gidebileceğime inanıyorum. Sezon başında bazı eksiklikler vardı. Zamanla bunu biraz daha geliştirdiğimizi düşünüyorum. Yaz arasında da üstüne koyarız ve sezona bambaşka bir şekilde başlarız" dedi.

        "TADINI ÇIKARTMAYA BAK"

        Kenan Sofuoğlu'ndan aldığı en anlamlı tavsiyeyi aktaran genç sporcu, "En kıymetli tavsiye, bu benim işim değil, sevdiğim bir şey. Kenan ağabey bana, 'Bunu bir iş olarak görme, sevdiğin bir şey olarak gör. Tadını çıkartmaya bak' demişti. Türkiye'de motor sporları hak ettiği değeri görmüyor henüz. Çok masraflı bir spor. Aile desteği olmadan yapmak bayağı bir zor. Ailen arkanda olduğu sürece ve sende pistlerde antrenman yaptığın sürece kendini geliştirebilirsin. Umarım bizim yaptıklarımız onlar için bir gurur, bir hedef olur. Bizden daha iyisini başarabilirler" diye konuştu.

        "O ÜNVANI ALMAK İSTİYORUM"

        Çocukluğundan beri tek bir ana hedefe odaklandığını belirten milli yarışçı, "Hedefim, ne olursa olsun dünya şampiyonu ünvanını almak istiyorum. Hangi kategori olursa olsun fark etmez. Küçüklüğümden beri koyduğum bir hedef bu. Ben o unvanı almak istiyorum" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Yumaklı: Çıkan 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Rüzgarın şiddetinin artırdığı geçtiğimiz Çarşamba günü 29 Temmuz'dan bu yana ülkemiz genelinde orman dışı olmak üzere 260 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 162 orman dışı, 258 yangını çok şükür kontrol altına aldık. Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölç...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Yıldız planlı tarihi kent!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        12 kilo altın ve 2 milyon TL... Büyük gaspta flaş gelişme!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Beşiktaş'tan Darwin Nunez hamlesi!
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı
        Alucra Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı