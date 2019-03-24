Deniz Seki konuklara duygusal bir gece yaşattı

Şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Gülşah Saraçoğlu imzalı transparan bir sahne kıyafeti tercih eden Deniz Seki, hem göze hem de kulaklara hitap etti. Konser sırasında Deniz Seki ile vokalistleri arasında zaman zaman anlaşmazlık yaşandı. Vokalistlerine dönerek el hareketiyle tepkisini belirten Seki, imalı bakışlarda bulundu