Yaz aylarında denizin ferahlatıcı etkisi yalnızca ruhumuza değil, cildimize de iyi geliyor. Uzmanlara göre tuzlu deniz suyu, içerdiği zengin mineraller sayesinde cilt sağlığını destekliyor, doğal bir bakım sağlıyor. Ancak bu faydaları görmek için doğru şekilde kullanmak ve sonrasında cildi nemlendirmek büyük önem taşıyor.

DOĞAL MİNERAL DEPOSU

Deniz suyu, magnezyum, potasyum, kalsiyum ve sodyum gibi mineraller açısından zengindir. Bu mineraller, cildin ihtiyaç duyduğu besin öğelerini doğal yoldan sağlar.

Özellikle magnezyum, ciltteki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olurken potasyum cildin nem dengesini korur. Düzenli olarak deniz suyuna maruz kalan cilt, daha canlı ve sağlıklı bir görünüm kazanabilir.

REKLAM

ANTİBAKTERİYEL ETKİSİ

Tuzlu suyun doğal antibakteriyel özellikleri, ciltte oluşabilecek akne ve sivilcelerin önlenmesine yardımcı olur. Özellikle yağlı cilt tiplerinde, deniz suyunun gözenekleri temizleyici etkisi gözle görülür şekilde fark edilir. Denizden çıktıktan sonra ciltte oluşan tazelik hissi, bu doğal arındırma sürecinin bir sonucudur.

DOLAŞIMI DESTEKLER

Deniz suyuna girmek, vücudu yalnızca dışarıdan etkilemez; aynı zamanda kan dolaşımını da uyarır. Tuzlu suyun hafif masaj etkisi, cilde oksijen taşınmasını artırır.