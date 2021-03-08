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DenizBank, Türkiye’deki inovasyon ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla kurduğu Deniz Ventures çatısı altında ilk yatırımını gerçekleştirdi. Deniz Ventures, Türk ve ABD hisse senetlerine kolay ve komisyonsuz yatırım imkanı sağlayan Midas uygulamasına 1 Milyon Dolar yatırım yaptı.

Hisse senedi yatırımlarının erişilebilir ve adil olması hedefiyle kurulan Midas, Türk hisselerinde belirli hacme kadar komisyonsuz, ABD hisselerinde ise sınır olmadan düşük sabit ücret ile komisyonsuz işlem imkanı sağlıyor. Midas, Türkiye’deki ilk ve tek aracı kurum olarak, yurtdışı hesaplarında Amerika Birleşik Devletleri garantili 500 Bin Dolar sigorta imkanı ve ABD borsalarından ücretsiz canlı veri yayını da sunuyor.

DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı ve Deniz Akvaryum İnovasyon & Girişimcilik Merkezi Grup Müdürü Gürhan Çam, yaşadığımız çağın ekosistem anlayışı üzerine inşa edildiğinin bilinciyle, ülkedeki girişimcilik ortamını desteklemeyi öncelikleri olarak değerlendirdiklerini belirtti. Çam şöyle konuştu: “DenizBank kurulduğu günden bu yana inovasyonu DNA’sında taşıyan, teknolojide sektöre öncülük eden bir banka. Son olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun da onayı ile inovasyon ve girişimcilik çalışmalarımızı 360 derece desteklemek üzere Deniz Ventures yatırım fonumuzu kurduk. Bu çatı altında hem kurumumuzdaki hem Türkiye’deki girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ülkemizdeki girişimcilik potansiyeline çok güveniyoruz. Özellikle küresel salgının ardından tüm dünyaya ihracat yapacak bu potansiyele destek olma hayali bizi heyecanlandırıyor. İlk yatırımımızı Midas ile gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde, bir girişimin fikirden hayata geçmesini, büyümesini ve dünyaya açılmasını uçtan uca destekleyecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz ”. das

Midas CEO’su Egem Eraslan da yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: “Deniz Ventures ve DenizBank iş birliği ile en güvenli yatırım deneyimini hedefliyoruz. Bu yatırım banka standartlarında güvenliği hedefleyen Midas için büyük bir adım oldu. Tüm kullanıcılarımız için hem Türkiye’de hem de ABD’de hesap sigortası sağlıyoruz. DenizBank ile olan iş birliğimiz sayesinde güvenliği bir adım daha öteye taşıdık.”