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Promosyon ödemeleri güncellendi! Denizbank emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL?

Temmuz zammı sonrası bankaların promosyon ödemeleri vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Maaşlarını taşımak isteyen kişiler, bütçelerine en uygun sistemi uygulayan bankaların arayışına girdi. İşte detaylar...

Denizbank emekli maaş promosyon ödemesi ne kadar ve kaç TL? Eylül 2022 Denizbank emekli maaşı promosyon için nasıl taşınır?
Denizbank promosyon ödemesi ne kadar?
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Bankaların promosyon ödemeleri her bankanın kendi sistemine göre değişkenlik gösteriyor. Bu kapsamda vatandaşlar kendilerine en uygun ödeme yöntemi, ödeme miktarı olan banka arayışına giriyor. 26 Temmuz'dan beri zamlı emekli maaşları yatması sebebiyle bankaların arasında olan promosyon yarışı o tarihten beri devam ediyor. Peki, Denizbank emekli maaş promosyon ödemesi ne kadar ve kaç TL? Eylül 2022 Denizbank emekli maaşı promosyon için nasıl taşınır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

DENİZBANK PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Denizbank tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.

DENİZBANK MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Denizbank şubelerinden maaş taşıma işlemi gerçekleştirebilirsiniz fakat şubeye gelmeden Mobil Bankacılık uygulamasını telefonunuza indirerek bu işlemleri yapmak daha kolay. Uygulamaya girdiğinizde sizi e-devlet sistemine aktaracak. Diğer bir yöntem ise 1,750 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezini aramak ve kampanyaya dahil olmak istediğinizi söylemek. Bu şekilde de işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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