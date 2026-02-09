Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizde bulundu! ‘Ölümümden kimse sorumlu değildir’ | Son dakika haberleri

        Denizde bulundu! ‘Ölümümden kimse sorumlu değildir’

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde deniz yüzeyinde bulunan erkek cesedinin 57 yaşındaki Demirel Kaymaz'a ait olduğu belirlenirken, olayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 19:43 Güncelleme: 09.02.2026 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Ölümümden kimse sorumlu değildir'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa’nın Gemlik ilçesinde denizde bulunan erkek cesedin Demirel Kaymaz’a (57) ait olduğu tespit edildi.

        Gemlik Körfezi açıklarında dün saat 14.30 sıralarında limana gelen bir geminin mürettebatı deniz yüzeyinde hareketsiz kişiyi görüp, ihbarda bulundu. Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) Timi’nin sudan çıkardığı ceset, olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan araştırmada cesedin Demirel Kaymaz’a ait olduğu tespit edildi.

        'ÖLÜMÜMDEN KİMSE SORUMLU DEĞİLDİR'

        Üçüz kardeşlerden biri olduğu öğrenilen Kaymaz’ın elektrikli motosikletle sahile geldiği, burada bıraktığı eşyanın içinde, ‘Ölümümden kimse sorumlu değildir’ yazılı bir not çıktığı iddia edildi.

        Gemlik’te oturduğu öğrenilen Kaymaz’ın cenazesi, yarın memleketi Orhangazi ilçesine bağlı Akharem Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sel sularına kapılan otomobilden kaçan şüpheli aranıyor

        İzmir'in Menderes ilçesinde Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal'ın (21) öldüğü sel sularına kapılan otomobilden kaçan ve 3 farklı suçtan aranması olan T.D'yi bulmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız