Bayraklı Sahili’nde bugün saat 17.00 sıralarında yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz duran birini görünce polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi, bir erkeğe ait olduğu belirlenen cansız bedeni, bota alıp iskeleye çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen ceset, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis cesedin kimliğini belirlemeye çalışıyor.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

DHA'nın haberine göre İzmir'in Bayraklı ilçesi sahilinde yürüyüş yapanlar tarafından deniz yüzeyinde bulunan cansız bedenle ilgili çalışma yürüten polis, kimlik bilgisine ulaştı. Polisin araştırması sonucu cansız bedenin Süreyya Gözüyok'a (63) ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.