Denizde kaybolan genç aranıyor

Samsun’un İlkadım ilçesinde denize girip kaybolan Samet Gebesoy (33) için arama çalışması başlatıldı. Yakınları da arama- kurtarma çalışmalarını endişe içinde takip etti.

Olay, saat 16.30 sıralarında İlkadım ilçesi Yelken Kulübü önündeki dolgu alanında meydana geldi. Denize giren Samet Gebesoy’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kıyıda yaptıkları incelemelerde Gebesoy’a ait motosiklet ve kişisel eşyalar bulundu. Gebesoy için botlar ve dalgıçlarla arama çalışmaları başlatıldı. Gebesoy’un yakınları da kıyıda arama çalışmalarını endişe içerisinde takip etti.

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