Denizden haç çıkarma töreni

Fener Rum Patriği Bartholomeos, patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde yapılan töreni yönetirken saat 09.00'da başlayan ayinde dualar edildi, mumlar yakıldı.

AA'da yer alan habere göre Bartholomeos ile ayine katılanlar, daha sonra kortej halinde Haliç sahilindeki Fener İskelesi'ne yürüdü.

Çok sayıda kişi de haç çıkarma törenini izlemek için iskelede toplandı. Teknelerden de tören takip edildi.