Denize girmek yasak mı? Tam kapanmada denize girip yüzmek yasak mı? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kısıtlamayla birlikte merak edilen sorular cevabını buldu. Son günlerde merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte detaylar....

DENİZE GİRMEK YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre tam kapanma sürecinde denize girmek, plajda güneşlenmek ve yüzmek kesinlikle yasak. Ancak yasaklar yabancı turistleri kapsamıyor. Yabancı turistler tam kapanma sürecinde denize girebilir, yüzebilir ve plajda güneşlenebilirler.