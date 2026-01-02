Denizli – Honaz kaç kilometre? Denizli – Honaz arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Denizli – Honaz arası kaç kilometre?

Denizli ile Honaz arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 12 ila 15 kilometre arasında değişiyor. Mesafedeki bu küçük fark, Denizli şehir merkezindeki çıkış noktasına ve Honaz’da varış yapılan mahalleye göre oluşabiliyor. İl merkezine yakınlığı nedeniyle Denizli – Honaz hattı, kısa mesafeli ulaşım rotaları arasında yer alıyor.

Denizli – Honaz arası kaç dakika sürer?

Özel araçla Denizli’den Honaz’a yapılan yolculuklar, trafik durumuna bağlı olarak ortalama 15 ila 25 dakika sürüyor. Yoğun saatlerde şehir içi trafik ve kavşak geçişleri süreyi bir miktar uzatabiliyor. Trafiğin sakin olduğu saatlerde ise yolculuk daha kısa sürede tamamlanabiliyor.

Toplu taşıma ile Denizli – Honaz ulaşımı

Denizli ile Honaz arasında belediye otobüsleri ve minibüslerle düzenli ulaşım imkânı bulunuyor. Toplu taşıma ile yapılan yolculuklar genellikle 25 ila 40 dakika arasında sürüyor. Durak sayısı, yolcu yoğunluğu ve sefer saatleri toplam süre üzerinde etkili olabiliyor. Günlük ulaşımda toplu taşıma, bölge halkı tarafından sıkça tercih ediliyor.

Denizli – Honaz arasında hangi güzergâhlar kullanılıyor?

Bu iki nokta arasındaki ulaşımda en yaygın kullanılan güzergâh, Denizli şehir merkezinden Honaz yönüne uzanan ana kara yolu hattı olarak öne çıkıyor. Alternatif olarak şehir içinden geçen bağlantı yolları da tercih edilebiliyor. Kısa mesafe nedeniyle güzergâh seçimi yolculuk süresini büyük ölçüde etkilemiyor.