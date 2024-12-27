Denizli'de bağ evinde feci yangın: 1 ölü

Denizli'nin Tavas ilçesinde, bir bağ evinde çıkan yangında Ayşe Uçar (55), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallenin merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Avşar mevkisindeki bir bağ evinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Tek katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürdü.

YANARAK ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Daha sonra eve giren itfaiye ekipleri, tamamen yanan bağ evinde Ayşe Uçar'a ait olduğu belirlenen ceset buldu. Uçar'ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Uçar'ın cenazesi, otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nın morguna kaldırıldı.