Denizli'de bir büfede çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde yaşanan tartışma cinayetle sonuçlandı. Büfe sahibi tarafından tüfekle vurulan 2 çocuk babası Ahmet Ünal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ALIŞVERİŞ İÇİN BÜFEYE GİTTİ

İHA'daki habere göre olay; 26 Ocak 2026 Pazartesi günü gece saat 03.00 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede ikamet eden Ahmet Ünal, gece saatlerinde alışveriş yapmak için bir büfeye gitti.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Büfe sahibi Hasbi D. ile Ahmet Ünal arasında alışveriş sırasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TÜFEĞİ ALIP ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Hasbi D., büfede bulunan tüfeği alarak Ahmet Ünal’a ateş etti.

GÖĞSÜNDEN AĞIR YARALANDI

Göğsünden ağır yaralanan Ünal, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastane doktorların uzun uğraşına rağmen Ünal bir günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ahmet Ünal’ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Asri Mezarlık Camiinde kılınacak namazın ardından Asri Mezarlıkta defnedileceği öğrenildi.