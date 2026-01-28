Habertürk
Habertürk
        Denizli'de bir büfede çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı | Son dakika haberleri

        Denizli'de bir büfede çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı

        Denizli'de geçtiğimiz günlerde çıkan büfe kavgası cinayetle sonuçlandı. Alışveriş sırasında başlayan sözlü tartışmanın büyümesiyle gelişen olayda 2 çocuk babası Ahmet Ünal hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 12:53 Güncelleme: 28.01.2026 - 12:53
        Büfede çıkan kavga kanlı bitti
        Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde yaşanan tartışma cinayetle sonuçlandı. Büfe sahibi tarafından tüfekle vurulan 2 çocuk babası Ahmet Ünal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        ALIŞVERİŞ İÇİN BÜFEYE GİTTİ

        İHA'daki habere göre olay; 26 Ocak 2026 Pazartesi günü gece saat 03.00 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede ikamet eden Ahmet Ünal, gece saatlerinde alışveriş yapmak için bir büfeye gitti.

        TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

        Büfe sahibi Hasbi D. ile Ahmet Ünal arasında alışveriş sırasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        TÜFEĞİ ALIP ATEŞ ETTİ

        Tartışmanın büyümesi üzerine Hasbi D., büfede bulunan tüfeği alarak Ahmet Ünal’a ateş etti.

        GÖĞSÜNDEN AĞIR YARALANDI

        Göğsünden ağır yaralanan Ünal, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

        YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

        Hastane doktorların uzun uğraşına rağmen Ünal bir günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ahmet Ünal’ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Asri Mezarlık Camiinde kılınacak namazın ardından Asri Mezarlıkta defnedileceği öğrenildi.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Olayın ardından gözaltına alınan büfe sahibi Hasbi D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

        #Denizli
        #Son dakika haberler
