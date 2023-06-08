Denizli'de heyelan kâbusu! İki ev hasar aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de heyelan kâbusu! İki ev hasar aldı

Denizli'de korku dolu anlar yaşandı. Kentte bir mahallede meydana gelen heyelan nedeniyle iki evde hasar meydana geldi

ABONE OL
DHA
  • Denizli'de heyelan kâbusu! İki ev hasar aldı

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesi ​Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 2 evde hasara yol açan heyelan sonrası vatandaşlar, toprak kaymalarının sürdüğünü belirtip, tedbir alınmasını istedi.
  • Denizli'de heyelan kâbusu! İki ev hasar aldı

    DHA'nın haberine göre Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 265 Sokak'ta 4 evin olduğu bölgede, 5 Haziran'da sağanak sırasında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları, 2 evin bahçesine ve balkonlarına düşüp, zarar verdi. Mahalleli, toprak hareketliliğinin sürdüğünü belirterek, önlem alınmasını istedi.
  • Denizli'de heyelan kâbusu! İki ev hasar aldı

    "SON ANDA DIŞARIYA ÇIKTIM"

    Evlerden birinde oturan Serpil Abalı, (60) "Çok yağmur yağdı, sel geldi. Şiddetli sağanak nedeniyle toprak kaydı. O sırada bahçedeki kömürlükteydim. İçeriden son anda dışarıya çıktım, neredeyse altında kalacaktım. O an, dağ iniyor sandım. Yamacın tepesindeki evlerin altı oyuldu, toprak kayması da hala devam ediyor. İstinat duvarı olmadığı için yamacın üstündeki evlerin heyelan sonucu bizim evlerin üzerine yıkılmasından korkuyoruz" dedi.
  • Denizli'de heyelan kâbusu! İki ev hasar aldı

    "SÜREKLİ TOPRAK KAYIYOR" 

    Atiye Vere (73) ise "Evin balkon ve bahçesi, cumartesi heyelan nedeniyle kaya ve toprak parçalarıyla doldu. Büyük bir korku yaşıyoruz. Evlerimize girmeye korkuyoruz. Sürekli toprak kayıyor. Yamacın üstündeki evlerin üzerimize yıkılmasından korkuyoruz. Aynı korkuyu onlar da yaşıyor. Burada mutlaka bir önlem alınmalı" diye konuştu.
  • Denizli'de heyelan kâbusu! İki ev hasar aldı
  • Denizli'de heyelan kâbusu! İki ev hasar aldı
  • Denizli'de heyelan kâbusu! İki ev hasar aldı
  • Denizli'de heyelan kâbusu! İki ev hasar aldı
  • Denizli'de heyelan kâbusu! İki ev hasar aldı
  • Denizli'de heyelan kâbusu! İki ev hasar aldı
  • Denizli'de heyelan kâbusu! İki ev hasar aldı
  • Denizli'de heyelan kâbusu! İki ev hasar aldı
  • Denizli'de heyelan kâbusu! İki ev hasar aldı

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.