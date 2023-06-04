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Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
AA

Hallaçlar Mahallesi 3002 Sokak yakınında B.B'nin kullandığı otomobilin önü motosikletli bir kişi tarafından kesildi.

Henüz bilinmeyen nedenle şüphelinin tabancayla açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan B.B, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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