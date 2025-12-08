Denizli'de tartışmanın sonu kanlı bitti: 1 ölü

Denizli’de bir kavga meydana geldi. 2 kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 2 çocuk babası olan Mehmet Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SÖZLÜ BAŞLAYAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ

İHA'nın haberine göre olay, Denizli'nin Babadağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde M.Y ve Mehmet Yılmaz arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

İKİ TARAF DA AĞIR YARALANDI

Kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzeri bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sonucunda M.Y. ve Mehmet Yılmaz ağır yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi olay yerindeki müdahalelerin ardından en yakın hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kavgada ağır yaralanan 30 yaşındaki M.Y'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

2 AMELİYAT GEÇİRMİŞ

Hayatını kaybeden Mehmet Yılmaz’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yılmaz'ın Denizli Devlet Hastanesi'nde 2 kez ameliyat geçirdiği fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.