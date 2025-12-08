Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de tartışmanın sonu kanlı bitti: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Denizli'de tartışmanın sonu kanlı bitti: 1 ölü

        Denizli'de bir kavga meydana geldi. 2 kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 2 çocuk babası olan Mehmet Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 14:48 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartışmanın sonu kanlı bitti: 1 ölü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Denizli’de bir kavga meydana geldi. 2 kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 2 çocuk babası olan Mehmet Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        SÖZLÜ BAŞLAYAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ

        İHA'nın haberine göre olay, Denizli'nin Babadağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde M.Y ve Mehmet Yılmaz arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        İKİ TARAF DA AĞIR YARALANDI

        Kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzeri bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sonucunda M.Y. ve Mehmet Yılmaz ağır yaralandı.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi olay yerindeki müdahalelerin ardından en yakın hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kavgada ağır yaralanan 30 yaşındaki M.Y'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

        2 AMELİYAT GEÇİRMİŞ

        Hayatını kaybeden Mehmet Yılmaz’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yılmaz'ın Denizli Devlet Hastanesi'nde 2 kez ameliyat geçirdiği fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

        RAHATSIZLANAN AMCASININ YANINA GİDİYORMUŞ

        Hayatını kaybeden Mehmet Yılmaz'ın, bahçede çalışırken rahatsızlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan amcasının yanına gittiği sırada olaya karıştığı ifade edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Denizli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        "Teklif istikrar ve refah bütçesidir"
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Almanya'da Türk kökenli ikinci belediye başkanı
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 37 şüpheli adliyede!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Şebnem, 18 yaşındaydı... Banyoya girdi çıkamadı!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        Pegasus, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları
        8-14 Aralık haftalık burç yorumları