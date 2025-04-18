Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, karayolu kenarındaki çöp konteyneri içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, bebeği kim ya da kimlerin çöp konteynerine attığı araştırılıyor
Denizli'de tüyler ürperten olay, dün saat 21.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi Ankara Karayolu Dokuzkavaklar Köprülü Kavşağı yanında meydana geldi.
ÇÖPÜ KARIŞTIRAN HURDACI BULDU
DHA'daki habere göre yoldan geçen bir hurdacı karayolu kenarındaki çöp konteynerini karıştırırken, siyah bir beze sarılı yeni doğmuş bebek buldu.
GÖBEK BAĞI BİLE KESİLMEMİŞ
Hurdacının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri çöpteki bebeğin öldüğünü, yeni doğmuş olduğunu ve göbek bağının bile kesilmediğini belirledi.
BEBEĞİN CİNSİYETİ ERKEK
Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, çöp konteynerinde ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrası erkek bebeğin cesedi otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri bebeği çöp konteynerine atan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.