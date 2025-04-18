Denizli'de tüyler ürperten olay, dün saat 21.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi Ankara Karayolu Dokuzkavaklar Köprülü Kavşağı yanında meydana geldi.

ÇÖPÜ KARIŞTIRAN HURDACI BULDU DHA'daki habere göre yoldan geçen bir hurdacı karayolu kenarındaki çöp konteynerini karıştırırken, siyah bir beze sarılı yeni doğmuş bebek buldu.

GÖBEK BAĞI BİLE KESİLMEMİŞ Hurdacının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri çöpteki bebeğin öldüğünü, yeni doğmuş olduğunu ve göbek bağının bile kesilmediğini belirledi.