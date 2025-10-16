Denizli'de olay, Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir ilkokulun müdürü olan F.Ö'ye (48), Yenişafak Mahallesi'nde, park halindeki otomobiline çocuklarıyla bindiği sırada okulun kantin çalışanı K.K. (17) tabancayla ateş etti.

OKUL MÜDÜRÜ HASTANEYE KALDIRILDI

AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.Ö, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BABASI DA MÜDÜRÜ TEHDİT ETMİŞ

Polis olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan bir süre önce kantini işleten şüphelinin babasının, okul müdürünü kantin sözleşmesi nedeniyle tehdit ettiği ve bu nedenle ceza aldığı öğrenildi.