Denizli´de 240 milyon liralık yatırımın temeli atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli´de 240 milyon liralık yatırımın temeli atıldı

DHA

Denizli´de 240 milyon liralık yatırımın temeli atıldı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaklaşık 240 milyon liraya mal olacak 12 bin 200 metrekare alana kurulacak tesisin Denizli'de insana yapılan yatırımların en değerlisi olduğunu söyledi.Denizli Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nin temel atma töreni düzenlendi. Servergazi Mahallesi'nde düzenlenen törene AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, engelliler, aileleri, engellilere yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Zolan, her bireyin birer engelli adayı olduğuna dikkat çekti. Geçmişte engelli bireylerin büyük sıkıntılar yaşadığını hatırlatan Zolan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir seferberlik başlatılarak, engellilerin maddi, manevi ve fiziki ihtiyaçlarının karşılandığını ve istihdama kazandırıldığını ifade etti. Engellilerin ihtiyaçları ve sorunlarının çözümü konusunda Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile pek çok başarılı çalışmaya imza attıklarını kaydeden Zolan, "Engellilerimizin bugün birçok sorunu çözülmüş durumda. Esas olan insanlarımızın zihnindeki engelleri kaldırmaktır. Birçok arkadaşımız kendi alanında engelsiz bireylerden çok daha başarılı ve faydalı. Mesleğini daha güzel bir şekilde, en üst seviyede yapıyor" dedi.'240 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK'Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Denizli ziyareti sırasında projeyi anlattığını belirten Zolan, "Gençlik ve Spor Bakanımız 'Bu çok güzel bir iş' dedi ve projeye 75 milyon liralık destek vererek düğmeye bastı. Projemiz yaklaşık 240 milyon liraya mal olacak. Rakamlar yüksek ama engelli kardeşlerimiz paradan daha değerli. Burası bugüne kadar şehrimizde insana yapılan yatırımların en değerlisi" dedi. Zolan, yüklenici firmanın da gayretleriyle tesisi 3 Aralık 2023 Dünya Engelliler Günü'ne yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi.Milletvekilleri Nilgün Ök, Ahmet Yıldız, Şahin Tin ve Cahit Özkan, temeli atılan tesisin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından 4 blok halinde 12 bin 200 metrekare alana kurulacak olan tesisin temeli atıldı. Tesiste 250 kişilik çok amaçlı salon, 8 adet misafirhane, kafeterya, oyun odası, fuaye ve sergi salonu, koordinasyon odası, yemekhane, sığınak, atölyeler, bireysel çalışma odaları, yarı olimpik yüzme havuzu, 2 adet çalışma havuzu, 1 adet hidroterapi havuzu, duyu bütünleme odası, çoklu duyu terapi odası, fitness salonu, spor salonları ve daha birçok ihtiyaca yanıt verecek bölüm yer alacak. DHA-Ekonomi Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) -
2022-12-26 16:55:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor olağanüstü genel kurula gidecek
YEREL HABERLER Denizlispor olağanüstü genel kurula gidecek
Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Denizlispor Kulübünün seçimli genel kurulu 10 Ocak'ta yapılacak
YEREL HABERLER Denizlispor Kulübünün seçimli genel kurulu 10 Ocak'ta ...
Denizlili şehit er Hüseyin Kuş, şehadetinin 26. yılında anıldı
YEREL HABERLER Denizlili şehit er Hüseyin Kuş, şehadetinin 26. ...
Denizlispor'dan süper seri
YEREL HABERLER Denizlispor'dan süper seri
Denizli'de "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eğitim Programı" düzenlendi
YEREL HABERLER Denizli'de "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eğitim ...
Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Altaş Denizlispor-Yeni Malatyaspor maçının ardından
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Altaş Denizlispor - Yeni Malatyaspor: 3-0
YEREL HABERLER Altaş Denizlispor - Yeni Malatyaspor: 3-0
Denizlispor - Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Denizlispor - Yeni Malatyaspor (FOTOĞRAFLAR)
(Görüntülü) HASTA MUAYENE FİŞİNDEN YOLA ÇIKAN JASAT, HIRSIZLIĞI ÇÖZDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) HASTA MUAYENE FİŞİNDEN YOLA ÇIKAN JASAT, ...
Hasta muayene fişinden yola çıkan JASAT, hırsızlığı çözdü
YEREL HABERLER Hasta muayene fişinden yola çıkan JASAT, hırsızlığı ...
Denizlispor Başkanı Uz'dan 3 puan silme cezasıyla ilgili açıklama:
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Uz'dan 3 puan silme cezasıyla ...
Denizli'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Denizli'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
Denizli'de su kuyusunda bulunan cesetlere ilişkin soruşturmada 2 kişiye tahliye
YEREL HABERLER Denizli'de su kuyusunda bulunan cesetlere ilişkin ...
Denizlispor Başkanı Uz: Maç öncesi puan silme açıklamasını normal görmüyorum
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Uz: Maç öncesi puan silme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.