Denizli´de 240 milyon liralık yatırımın temeli atıldı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaklaşık 240 milyon liraya mal olacak 12 bin 200 metrekare alana kurulacak tesisin Denizli'de insana yapılan yatırımların en değerlisi olduğunu söyledi.Denizli Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nin temel atma töreni düzenlendi. Servergazi Mahallesi'nde düzenlenen törene AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, engelliler, aileleri, engellilere yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Zolan, her bireyin birer engelli adayı olduğuna dikkat çekti. Geçmişte engelli bireylerin büyük sıkıntılar yaşadığını hatırlatan Zolan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir seferberlik başlatılarak, engellilerin maddi, manevi ve fiziki ihtiyaçlarının karşılandığını ve istihdama kazandırıldığını ifade etti. Engellilerin ihtiyaçları ve sorunlarının çözümü konusunda Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile pek çok başarılı çalışmaya imza attıklarını kaydeden Zolan, "Engellilerimizin bugün birçok sorunu çözülmüş durumda. Esas olan insanlarımızın zihnindeki engelleri kaldırmaktır. Birçok arkadaşımız kendi alanında engelsiz bireylerden çok daha başarılı ve faydalı. Mesleğini daha güzel bir şekilde, en üst seviyede yapıyor" dedi.'240 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK'Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Denizli ziyareti sırasında projeyi anlattığını belirten Zolan, "Gençlik ve Spor Bakanımız 'Bu çok güzel bir iş' dedi ve projeye 75 milyon liralık destek vererek düğmeye bastı. Projemiz yaklaşık 240 milyon liraya mal olacak. Rakamlar yüksek ama engelli kardeşlerimiz paradan daha değerli. Burası bugüne kadar şehrimizde insana yapılan yatırımların en değerlisi" dedi. Zolan, yüklenici firmanın da gayretleriyle tesisi 3 Aralık 2023 Dünya Engelliler Günü'ne yetiştirmeye çalışacaklarını söyledi.Milletvekilleri Nilgün Ök, Ahmet Yıldız, Şahin Tin ve Cahit Özkan, temeli atılan tesisin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından 4 blok halinde 12 bin 200 metrekare alana kurulacak olan tesisin temeli atıldı. Tesiste 250 kişilik çok amaçlı salon, 8 adet misafirhane, kafeterya, oyun odası, fuaye ve sergi salonu, koordinasyon odası, yemekhane, sığınak, atölyeler, bireysel çalışma odaları, yarı olimpik yüzme havuzu, 2 adet çalışma havuzu, 1 adet hidroterapi havuzu, duyu bütünleme odası, çoklu duyu terapi odası, fitness salonu, spor salonları ve daha birçok ihtiyaca yanıt verecek bölüm yer alacak. DHA-Ekonomi Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) -

2022-12-26 16:55:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.