Kar maskesiyle 15 bin liralık altın bilezik gasbına 1 tutuklama

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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, yalnız yaşayan B.D.'nin (69) evine kar maskeli olarak girip, kolunda takılı 15 bin liralık altın bilezikleri gasbeden ve JASAT tarafından yakalanan 2 şüpheliden Şaban K. (36) tutuklandı.

Olay, Çameli ilçesinde 29 Aralık'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan B.D.'nin evine girin kar maskeli 2 kişi, kolunda takılı 15 bin lira değerindeki altın bilezikleri gasbederek kaçtı. Gasp ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında JASAT, kadını gasbeden kişilerin Şaban K. ve Bilal Y. (35) olduğunu belirledi. Çameli Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT, dün operasyonla 2 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Şaban K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Bilal Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çameli Ramazan ÇETİN

2023-01-07 17:24:33



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