Yukatel Merkezefendi Basket'te keyifler yerinde

DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi normal sezonunun 21'inci hafta müsabakasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi, sahasında ağırladığı AYOS Konyaspor´u 91-84 mağlup ederek ligdeki 10'uncu galibiyetini elde etti. Yukatel Merkezefendi Belediyesi başantrenörü Zafer Aktaş, alınan galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu. "Her iki taraf için de çok önemli bir karşılaşmaydı" diyen Aktaş, "Rakibimiz AYOS Konyaspor, alt sıralardan kurtulmayı hedefliyordu. Biz ise kazanarak daha üst sıralara yaklaşmak istiyorduk. Yine taraftarımız bizi yalnız bırakmadı, bu sezon takımımızla Denizli halkı çok iyi bir bütünlük yakaladı. Taraftarımız bizim itici gücümüz, bizi yalnız bırakmadıkları için onlara teşekkür ediyorum" dedi.
Yeni transfer Xavier Rathan Mayes´in üçüncü maçına çıktığını hatırlatan Zafer Aktaş, "Oyuncumuzun ortaya koyduğu değerli performans bizim için çok önemli. Tüm oyuncularımızdan büyük katkı aldık, bu da maçı kazanmamızı sağladı. Rakibimiz Konyaspor´da da çok kaliteli isimler var, özellikle çok değerli yabancılara sahipler. Kazandığımız için mutluyuz, bundan sonrası için kazanabildiğimiz kadar kazanmaya çalışacağız. Böylelikle iç sahada üst üste 8'inci galibiyetimizi aldık ama daha büyük hedeflere ulaşmak için bize deplasman galibiyetleri de lazım. Önümüzdeki hafta Manisa Büyükşehir Belediyespor deplasmanına gideceğiz, iyi hazırlanıp Manisa´dan kazanarak dönmek istiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ
2023-03-19 12:17:40
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