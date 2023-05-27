

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, kara yolunda gördüğü yaralı sokak köpeğine yardım etmek isteyen Mehmet Çümen (36), TIR´ın çarpması sonucu öldü. Arkadan gelen kamyonda, kazaya neden olan TIR'a çarptı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında DenizliAydın kara yolu Akça kavşağında meydana geldi. Mehmet Çümen, yoldaki bir aracın çarpıp, kaçtığı yaralı sokak köpeğine yardım etmek istedi. Bu sırada Denizli'den Aydın yönüne giden Abdüsselam Akyol'un kullandığı 01 BON 94 plakalı TIR, Çümen'e çarptı. Kazanın ardından Kadir Ülker yönetimindeki 20 ZR 771 plakalı kamyon ise Akyol'un kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, TIR'ın çarptığı Mehmet Çümen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. TIR ve kamyon şoförleri ise kazayı yara almadan atlattı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Mehmet Çümen'in cenazesi, otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli / Sarayköy Ramazan ÇETİN

2023-05-27 14:51:41



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